落馬洲料壆路再發現狗屍 累計5狗疑被毒殺

突發
更新時間：20:58 2026-02-22 HKT
發佈時間：20:58 2026-02-22 HKT

落馬洲料壆路一帶接連發生懷疑毒狗案，至今日（22日）大年初六，警方再接報發現一具狗屍，累計5隻狗被毒殺。警方將案件列作「殘酷對待動物」，暫未有人被捕。有動保組織證實今日在水邊尋回一具狗屍，並已就事件報警。

警方表示2月16日至22日期間共接獲4宗報案，指在落馬洲料壆路一空地先後發現有2隻雌性及3隻雄性唐狗（2至6歲）懷疑中毒死去。人員經初步調查後，案件列作「殘酷對待動物」，交由邊界警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。該5隻狗隻屍體已轉交愛協檢走作化驗。

相關新聞 : 落馬洲4日內4狗疑被毒殺 動保團體：至少13狗死或失蹤 令人沮喪心碎

動保組織「Sai Kung Stray Friends Foundation」在社交平台發文，指今日義工在上址一帶繼續尋救失蹤的狗隻，惟現場雜草叢生，幸有重型機械操作員協助，清理池塘邊密集的雜草，最終於下午在水邊發現一具狗屍。

動保組織指現場雜草叢生，幸有重型機械操作員協助，清理池塘邊密集的雜草。fb「Sai Kung Stray Friends Foundation」圖片
動保組織指現場雜草叢生，幸有重型機械操作員協助，清理池塘邊密集的雜草。fb「Sai Kung Stray Friends Foundation」圖片

