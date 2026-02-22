農曆新年｜港珠澳大橋塞爆 回港車龍長500米 需等逾40分鐘過關屬極度高峰

農曆年公眾假期連周末踏入尾聲，外遊市民陸續回港，入境處預計今日（22日）是入境高峰，截至早上10時，已有11.5萬人次入境，當中最多人經港珠澳大橋口岸入境。

運輸署於下午近5時表示，港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）的車輛通關廣場現時非常繁忙，計劃駕駛私家車經大橋返港的市民請妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。市民可於開始行程前透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務，查詢大橋珠海口岸的車輛實時通關情況。

根據港珠澳大橋口岸通關資訊，下午5時20分，汽車長龍超過500米，等候檢查時間逾40分鐘，屬「極度高峰」。