Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年｜港珠澳大橋塞爆 回港車龍長500米 需等逾40分鐘過關屬極度高峰

突發
更新時間：17:21 2026-02-22 HKT
發佈時間：17:21 2026-02-22 HKT

農曆年公眾假期連周末踏入尾聲，外遊市民陸續回港，入境處預計今日（22日）是入境高峰，截至早上10時，已有11.5萬人次入境，當中最多人經港珠澳大橋口岸入境。

運輸署於下午近5時表示，港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）的車輛通關廣場現時非常繁忙，計劃駕駛私家車經大橋返港的市民請妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。市民可於開始行程前透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務，查詢大橋珠海口岸的車輛實時通關情況。

根據港珠澳大橋口岸通關資訊，下午5時20分，汽車長龍超過500米，等候檢查時間逾40分鐘，屬「極度高峰」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
3小時前
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
5小時前
定存攻略｜馬年搜羅6大定存優惠 留意部份推廣期至月底 3個月最高5.88厘
定存攻略｜馬年搜羅6大定存優惠 留意部份推廣期至月底 3個月最高5.88厘
投資理財
6小時前
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
時尚購物
2026-02-21 11:15 HKT
擒公屋走廊喉管玩單槓「上吊」 厚顏大媽無視街坊當面怒斥 3句惡言駁嘴辣㷫網民｜Juicy叮
00:38
擒公屋走廊喉管玩單槓「上吊」 厚顏大媽無視街坊當面怒斥 3句惡言駁嘴辣㷫網民｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
宏福苑安置｜如「釘子戶」堅拒收購 黃偉綸：將面臨更多困難 「現實個單位都已經賣唔到」
01:54
宏福苑安置｜如「釘子戶」堅拒收購 黃偉綸：將面臨更多困難 「現實個單位都已經賣唔到」
社會
9小時前