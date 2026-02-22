深宵隨機跟蹤妙齡女 不明液體濺秀髮 沙田「怪癖」男涉3案落網

去年12月25日至今年2月19日，沙田區內分別有3名夜歸女子被陌生人尾隨跟蹤，期間她們均發現自己的頭髮或外套上，沾有不明液體；疑人得手後即轉身逃去。警方經調查後拘捕一名34歲任職廚師的本地男子，相信有人因「怪癖」犯案，在深夜或凌晨時分隨機向單獨出現並較年輕的女子下手。被捕人將被控以「遊蕩」罪。

第一宗案件發生於去年12月25日凌晨，一名女子途經大圍美田路近紅梅谷路的行人天橋時，感覺到有不明液體滴在頭髮上。她隨即回頭查看，赫見一名站在自己身後的男子立即逃走，大驚下於是報警。警方經調查後，在今年1月8日拘捕一名34歲的本地男子，他其後獲准保釋，以待警方作進一步調查。

至今年2月17日晚上，第二名女受害人獨自途經沙田隆亨邨善心樓，期間她發現頭髮和外套都沾有不明液體。2月19日凌晨，第三名女受害人單獨途經車公廟路遊樂場時，亦感到有不明液體滴在頭髮上。她回頭看見身後有一名男子逃走。

警方接獲第二及第三宗案件的兩名女事主，經電子報案中心作出舉報後，翻查區內大量閉路電視片段，並進行情報分析，發現3宗案件均涉及同一男子犯案。昨日（21日）凌晨，警方以涉嫌干犯「遊蕩」罪，再次拘捕該名34歲本地男子。

被捕男子任職廚師，居於沙田區，初步調查顯示他不認悉3名受害女子，犯案動機可能與被捕人的個人情緒有關。消息稱，疑犯報稱自己有「怪癖」，惟所指的怪癖為何，仍有待調查。被捕人正被扣留調查，並將會被警方控以「遊蕩」罪。