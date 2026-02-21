Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角毒癮男爬出單位攀棚架 意外墮樓送院不治

突發
更新時間：21:59 2026-02-21 HKT
發佈時間：15:34 2026-02-21 HKT

旺角奶路臣街一幢正在搭棚的大廈，今日（21日）下午一名66歲男子被發現墮樓，傷重不治。經調查，警方相信男子有毒癮，當時爬出單位攀棚，其後懷疑意外墮樓身亡。警方事後在現場單位檢獲懷疑毒品及吸食工具，目前旺角警區刑事調查隊正跟進案件。

事發於旺角奶路臣街3號一幢搭有棚架的大廈，今日下午2時半左右，一名年約66歲姓葉白髮男子，據報由棚架墮下，倒臥一樓平台上，昏迷不醒，消防到場設法將事主救下平台，他獲救時已陷昏迷，被送往廣華醫院搶救，可惜回天乏術。

現場有街坊表示，較早前突聽到數下棚架碰撞聲響，之後見到有兩至三名懷疑癮君子由大廈後巷跑出，未幾發現男事主倒臥平台上。另消息指，事主有吸食毒品習慣，事前有人目睹曾於棚架攀爬，因此懷疑他爬出大廈一單位後，意外墮樓身亡。

事主事前逗留的單位，據悉曾為吸毒者聚集場所，惟警方到場時已人去樓空。警員其後在該單位內檢獲約90粒懷疑咪達唑侖及一批吸食毒品工具，檢獲的毒品總市值約1200元。經初步調查，案件列有人從高處墮下，交由旺角警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。

