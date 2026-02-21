Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜香港仔21歲女生墮海輕生 昏迷送院搶救 長櫈遺果汁啤酒

更新時間：06:26 2026-02-21 HKT
發佈時間：06:26 2026-02-21 HKT

香港仔凌晨發生墮海事件。今日（21日）凌晨約4時，一名男途人報案，指在香港仔海傍道3號逸港居對開、觀海徑一帶海面，發現一名年約20多歲女子載浮載沉。

消防及救護人員接報趕至，迅速將女子救起。姓劉(21歲)女事主當時陷於昏迷，其後由救護車送往瑪麗醫院搶救。警方於現場沒有檢獲遺書。據了解，事主沒有欠債，亦沒有感情問題，惟對學業感壓力擔憂，初步相信事主因此產生輕生念頭。

現場所見，海旁長櫈上遺下疑屬女事主的物品，包括粉紅色手袋、外套、環保袋，以及兩罐果汁啤酒和一瓶飲用至一半的樽裝水，地上亦有壓扁的啤酒罐。警方其後駕駛巡邏小艇在附近海面調查，了解事件經過。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

