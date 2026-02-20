網上求職騙案去年約4000宗 九成涉刷單 最大宗損失逾$600萬

警方去年（2025年）共接獲4,095宗網上求職騙案，比2024年上升6.3%（242宗），當中絕大部分（96.5%）為「刷單」騙案。當中，一名本地男子被Facebook「搵快錢」廣告所引誘，以為網上刷單可賺高回報佣金，遂按騙徒指示在不明網站登記，並於假客服要求下，將款項存入多個不明個人銀行及加密貨幣戶口，最終損失超過600萬元，是去年單一損失最大宗的網上求職騙案。

警方今日（2月20日）在Facebook專頁「守網者」提醒市民，需要提防標榜無需學歷及高回報的「搵快錢」廣告；小心網上刷單任務；切勿進入不明連結或網站；切勿下載不明手機應用程式；提防以網址上假扮官方下載平台；不要轉賬至不明個人戶口。如有懷疑，可利用「防騙視伏器」網站及「防騙視伏App」評估風險。

警方今日（2月20日）在Facebook專頁「守網者」提醒市民慎防刷單騙局。