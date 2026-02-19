救貓墮斃｜死者單位沒裝窗紗 屢次冒險自行救貓　意外後貓被困窗台片段曝光

土瓜灣欣榮花園救貓墮樓慘劇更多細節曝光，有街坊拍到昨晚意外後，該貓被困窗台的驚險過程。據了解，姓官（63歲）死者於十多年前飼養一頭英國短毛貓，但家中沒裝窗紗，該貓多次跳落花槽或鄰居窗台，官男曾多次爬窗救回愛貓，無奈一次意外足以致命。

據悉，該貓屬雌性，名叫「寶寶」，早於2013年，官男已上載「寶寶」的照片，他多次把愛貓抱入懷中，向網友介紹：「Her name is BoBo 寶寶」。寶寶樣子可愛，對屋內人的舉動深感好奇，多次跳上檯面觀看少主做甚麼，或者躺在主人雙腿睡覺。

消息稱，官男雖養貓多年，但一直沒有安裝窗紗，他多次自行救援跳至鄰近單位的貓隻，從未呼叫消防局協助。昨（18日）晚11時許，官男在客廳觀看電視，當時貓隻在窗邊，並無異樣，其間「寶寶」跳出窗外，官男大驚爬出救貓，正在沐浴的妻子聽到巨響，其後始知丈夫意外墮樓。

鄰居表示，曾聽到聲響後望向窗外，發現貓隻滯留在涉事單位的花槽區域，但未見任何人，因擔憂貓隻安全於是通知保安員，保安員隨即到欣榮花園三座了解並發現官男倒臥於平台位置，於是報案，消防和愛協人員先後到場。

有網民上載消防及愛協人員在欣榮花園救貓的過程。片段可見，「寶寶」在單位外的石屎簷篷邊緣徘徊，消防一度嘗試將貓引入膠桶內，惟不成功。另一片段顯示，警員進入毗鄰單位觀察白貓的情況，而愛協人員在單位窗外慢慢伸出套索，待「寶寶」再度走近窗邊，趁機套進「寶寶」身體並拉緊，最後成功將白貓救回屋內。