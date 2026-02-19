Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治

突發
更新時間：03:49 2026-02-19 HKT
發佈時間：03:49 2026-02-19 HKT

土瓜灣昨晚發生奪命墮樓意外。一名63歲男子疑為拯救身處屋外危險位置的愛貓，不慎失足墮下，倒臥花槽重傷，送院搶救後不治。

事發於昨晚（18日）11時許，警方接獲炮仗街99號欣榮花園保安報案，指屋苑第4座對開花槽內發現一名男子倒臥地上，懷疑從高處墮下。救護員接報到場，發現事主已陷入昏迷，隨即將其送往廣華醫院搶救，惟最終證實死亡。

警方經初步調查，相信事主從上址一單位意外失足墮下，現場未有發現可疑情況，其死因有待驗屍後確定。

據了解，事主當時見到家中貓咪走到屋外危險位置，遂上前嘗試將牠救回，期間疑因失足跌落樓下花槽。貓隻事後由人員救走，並交由事主家人照顧。

 

