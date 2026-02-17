美孚新邨無食水｜水務署安排水車派水袋助搶修 居民大喊唔方便：淨係想快啲有返水

大年初一美孚新邨內部有私人喉管滲漏，導致第5及第6期部分大廈的食水供應受影響，水務署隨即派員到場搶修及派水袋，關愛隊亦在場協助居民排隊。有居民表示新年無水用非常不方便，「今晚原本要煮飯，如果出街食要慢慢搵（餐廳），都唔知點解會無水，淨係想快啲有返水」。水務署的工程團隊進行喉管緊急維修工程，食水供應至傍晚6時半已陸續恢復正常。

《星島頭條》下午到場了解，見到水務署安排水車及水缸，關愛隊亦在場協助居民排隊取水，現場有零星市民排隊，每人可以取走兩個水務署人員所派發的水袋。據了解，第五期12座一節直徑約6吋的食水喉管爆裂，有工程人員已將損毀喉管拆除，準備更換新喉管，盡快恢復供水。

有居民表示今日外出拜年後返回美孚新邨，始知大廈無食水供應，大感不方便。居民連女士指今日原本要在家中煮晚飯，詎料現時無水用，只能落樓取水，「如果出街食要慢慢搵（餐廳），都唔知點解會無水，淨係想快啲有返水…至於沖涼就去第二間屋啦」。另外，居民蔡小姐指雖然大廈沒有食水供應，但對她影響不算太大，「對我日間影響唔係好大，都係去親戚屋企，可能今晚要去親戚屋企沖涼，希望今日之內有水啦，而家拎定兩包水先」。

水務署：食水供應已於傍晚約6時半陸續恢復正常

水務署於社交平台「滴惜仔」表示，美孚新邨因屋苑內部私人喉管滲漏，導致第5及第6期部分大廈的食水供應受影響。由於屋苑管理處表示在農曆新年假期期間未能調派合適維修人員緊急修理上述私人喉管，故應屋苑管理處的請求，水務署的工程團隊已派員協助屋苑管理處搶修上述私人喉管，以盡快恢復食水供應。

至晚上7時，水務署表示工程團隊已完成私人喉管緊急維修工程，食水供應已於傍晚約6時半陸續恢復正常。水務署又指，在維修過程中，與深水埗民政事務處、關愛隊及屋苑管理處緊密聯繫，在蘭秀道放置水車及水缸提供臨時食水，並在用水高峰期提供適切的支援，包括增加水車及水缸，以及為有需要的居民提供水袋，以盡量減低對市民的影響。