新聞追擊｜青少年吸食大麻情況嚴重 禁毒處籲外遊期間勿墮毒品陷阱

在21歲以下青少年吸毒者中，大麻是最常被吸食的毒品，保安局禁毒處表示，吸食大麻會對身心帶來嚴重危害，呼籲市民外遊期間務必時刻保持警覺，以免誤墮毒品陷阱，在本港的市民在參與各種社交活動時，亦切勿嘗試任何毒品。

保安局禁毒處資料顯示，2025年首三季被呈報吸食大麻（包括四氫大麻酚、大麻二酚及合成大麻素）的人數為571人，當中 21歲以下青少年有230人，佔總人數的40%，而涉及大麻毒品罪行的被捕人數有493人。保安局發言人指出，由2023年至2025年首三季，被呈報吸食大麻的21歲以下青少年佔比維持在40%至45%之間。

禁毒處一向堅決打擊毒禍，除了透過執法部門對毒品相關罪行嚴厲執法外，並持續善用線上及線下多種渠道推展公眾教育，包括在出入境管制站宣傳。針對年輕人，禁毒處和執法部門持續採用受他們歡迎的資訊渠道推行預防教育和宣傳工作，加強他們抵禦毒品的能力，警惕他們干犯毒品罪行的嚴重後果，亦強調年輕不是法庭判刑的減刑因素。

發言人指出，科學證明，吸食大麻會對身心帶來嚴重危害。禁毒處提醒市民，不論外遊或在港參與活動和聚會，都要時刻遠離大麻及其他毒品，更不要攜帶含有毒品成分的產品（包括食品和飲料）進入香港。

另外，在線上或線下購物，市民都應仔細留意產品標籤，切勿購買可能含有毒品成分的產品。禁毒處呼籲市民外遊期間務必時刻保持警覺，以免誤墮毒品陷阱，而在港的市民在參與各種社交活動時，亦切勿因一時好奇而嘗試任何毒品。

發言人強調，在香港，所有毒品（包括大麻及大麻二酚（Cannabidiol，簡稱CBD））均受現行法例嚴格監管。根據《危險藥物條例》（第134章），非法管有或吸食大麻屬刑事罪行，最高刑罰為監禁7 年及罰款100萬元。

突發行動組