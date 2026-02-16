尖東假錶行偷錶案 潛逃澳門騙徒遭遞解返港 累計5男落網

尖東半島中心去年8月有騙徒開設假錶行，利用「魔術夾萬」及「練功券」呃走值450萬元的兩名錶，警方去年拘捕主謀及接應司機。事隔約半年，至今日（2月16日）警方交代最新案件進展，表示除去年年底再拘捕兩男之外，事發當日潛逃澳門的男同黨亦於今日遭遞解返港，本港警方晚上將他拘捕，案件至今累計5男落網。

警方最先於去年8月8日拘捕兩男，分別為去年拘捕兩男，分別為主謀及接應司機。至今日警方稱，經深入調查後，曾於去年11月26日及12月1日，再拘捕多兩名本地男子（20及23歲），同涉嫌串謀詐騙，他們已獲准保釋候查，須於今年2月下旬及3月上旬向警方報到。

相關報道：尖東假錶行「魔術夾萬」偷$450萬兩名錶 警查天眼拘兩本地男 據悉同黨潛逃澳門落網

另外，事發當日潛逃澳門被司警拘捕的一名58歲本地男子，今日被遞解出境。香港警方今晚約7時15分於港澳碼頭拘捕該男，涉嫌串謀詐騙。他將會被暫控一項「串謀詐騙」罪，案件將於2月18日在西九龍裁判法院提堂。

案發於去年8月4日，兩名內地男子攜帶總值逾450萬元的兩隻名錶，到尖東半島中心一假冒手錶維修店放售，遭騙徒以特製保險箱及「練功券」假鈔設局騙走名錶，期間疑犯更施展「穿牆術」經暗門遁走。警方經翻查「銳眼計劃」在內的閉路電視鎖定疑犯，迅速拘捕主謀及接應司機，並起回其中一隻名錶及6萬元贓款。

另外案中亦有一名58歲男同黨，案發當日港珠澳大橋潛逃往澳門。然而他涉及澳門境內另一宗詐騙名錶案件，入境之際便被澳門司警制服拘捕。在澳門一案中，疑犯同樣是針對內地賣家，利用假錶行和「練功券」假鈔騙走名錶，手法幾乎如出一轍。

相關報道：假錶行「練功券」騙案澳門再現 內地婦失逾$300萬名錶 澳警拘一港男