葵涌邨夏葵樓停電約四小時至凌晨1時半恢復 居民：政府效率十分高

葵涌邨夏葵樓昨晚（15日）約9時發生停電事故，整幢大廈一度「烏燈黑火」，約800戶居民受影響。房屋署初步調查相信，因喉管滲水導致電機房短路，引發跳掣。經工程人員連夜搶修，電力於今日（16日）凌晨約1時30分全面恢復，停電歷時約4小時。

疑電機房滲水短路 全幢一度陷入黑暗

事發時，有居民表示聽到一聲巨響，其後火警鐘鳴響，隨即全屋斷電。不少住戶擔心情況，紛紛落樓到地下暫避。現場所見，除電梯大堂及樓梯等公共位置仍有應急照明外，其餘單位漆黑一片。

中電確認供電正常 房署連夜搶修

消防接報到場了解情況，工程人員亦趕赴電錶房檢查及維修。房屋署回覆指出，初步懷疑喉管滲水令電機房出現短路情況。保安員發現停電後，隨即通知相關人員進行緊急維修。原預計需至早上6時才能恢復供電，但在承辦商與工程團隊通宵搶修下，電力提早於凌晨1時半回復正常。

中華電力表示，當晚約9時13分接獲通報，夏葵樓懷疑因客戶設備出現問題而停電。經派員檢查後確認，中電供電系統運作正常，並無異常。中電社區支援隊亦到場提供協助。

居民讚效率高 「政府做得好好」

停電期間，不少居民在大堂等候消息。陳先生對當局在大約四小時成功搶修，令大廈恢復電力表示，讚示讚賞。他說：「我覺得政府做得好好，政府的效率十分之高。」

夏葵樓電力恢復後，居民陸續返回單位休息，事件中無人受傷。