葵涌邨夏葵樓全幢停電約800戶受影響 大批住戶摸黑落樓逃生 凌晨恢復電力

葵涌邨夏葵樓今日（15日）晚上突然停電，逾700戶受影響。有網民表示，晚上9時半左右，夏葵樓地下大堂旁邊的機房突然傳來一聲巨響，之後冒出白煙，全幢樓隨即停電。據了解，有人一度被困升降機內，亦有長者指呼吸機電量過低，需要警方協助。

疑喉管滲水致電機房跳掣

現場所見，整幢夏葵樓除後樓梯及大堂外，所有單位烏燈黑火，逾百名居民自行疏散至對開空地，消防接報到場協助疏散，房屋署的人員亦在場檢查機房。至晚上10時半左右，多名居民陸續返回自己寓所。

據了解，夏葵樓機房疑因天花漏水，導致全幢大廈「斷電」，工人現時用帆布遮擋，並進行搶修。

中電表示，今日晚上約9時13分，葵涌邨夏葵樓懷疑因客戶設備故障，影響該座約760名客戶的電力供應。中電隨即派員到場檢查，確認中電供電設備及供電正常。大廈電工正進行搶修，中電社區支援隊亦到場提供適切支援及協助。《星島頭條》正就事件向房屋署查詢。

房屋署：正跟進緊急維修工程

房屋署表示，非常關心葵涌邨夏葵樓晚上約9時15分發生的停電事件。事件中，約800個單位受影響，初步相信是因喉管滲水令大廈電機房出現短路所致。

保安員發現停電後，已立即安排電器及升降機工程人員到場進行緊急維修。

房屋署人員亦即時到場，關心居民的情況。後備發電機亦已啓動，大廈地下大堂及梯間照明現時正常，樓層大堂亦已恢復部分照明，各樓層均有一部升降機提供服務。

房屋署已接觸大廈內數戶有特別需要的居民，知悉他們的情況暫時安全。當中包括一名須使用呼吸機的居民已由家人陪同下到其親人位於鄰座大廈的單位。

同時，房屋署已將事件通知當區區議員及關愛隊，他們已到場為居民提供協助。房屋署正繼續積極跟進有關緊急維修工程，以期盡快在今早六時前恢復大廈的電力供應。

致大約周一凌晨2時，房屋署表示，經署方工程人員及承辦商努力搶修後，夏葵樓電力供應已於凌晨約1時30分回復正常。