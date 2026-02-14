網紅劉馬車疑冒充通利琴行代言人涉欺詐被捕　今早提堂

網紅劉馬車涉嫌訛稱是通利琴行代言人，昨（13日）在天水圍被捕，警方在其住所檢獲一個懷疑屬於他人的錢包。經調查後，以涉嫌「欺詐」、「拒捕」及「盜竊」將他拘捕。劉馬車已被暫控一項「欺詐」罪及一項「阻礙警務人員執行職務」罪，案件將於今日（14日）上午在九龍城裁判法院提堂。

劉馬車前日（12日）在其社交平台Threads上，自稱是通利琴行代言人，又訛指消費者購物時，說出特定標語即可獲優惠。帖文一出隨即引起網民討論，通利琴行昨日（13日）回覆查詢時，強調與其絕無關係，又稱事件已交警方處理。警方表示，調查後以涉嫌詐騙拘捕劉馬車，期間劉馬車曾拒捕，警員將他控制後搜屋，再揭發他涉嫌盜竊。

劉馬車在Threads平台發帖，自稱是「通利琴行代言人」，獲琴行「提供了平台和資源」，讓他能「發揮自身的音樂才華」。劉馬車又提到，消費者如到琴行說出「支持馬車的音樂夢」，購買樂器課程「即可享有8折優惠」。帖文中，劉馬車也上載了多幅在琴行尖沙咀分店的自拍照。

帖文一出引起網民討論，大部分人都認為他是胡說八道，稱「準備又被人告，然後又坐過」、「正常都唔會有商家搵佢做代言人」、「信你嘅人，應該當年都信去麥當勞，講『我係你老豆』有特別餐送」；不過也有人似乎信以為真，稱「成個品牌Cheap晒」、「想引發公關災難」。

通利琴行回覆查詢時稱：「本公司與該名人士絕無任何關係 ，該名人士的言論並不屬實，及不代表本公司立場。此事已經轉交給警方處理。」另外，劉馬車2月13日上午也在YouTube個人頻道直播，指自己遭數名警員拍門調查。

警方表示，本月12日，接獲尖沙咀一公司職員報案，指有人懷疑在社交媒體訛稱為該公司的代言人。油尖警區刑事調查隊第五隊人員根據情報分析，鎖定一名29歲男子，本月13日在天水圍拘捕該男。

行動期間，該男子情緒激動且拒絕合作，經警方控制後才恢復平靜。警員其後在該名男子的單位中檢獲一個懷疑屬於他人的錢包。經調查後，該名男子涉嫌「欺詐」、「拒捕」及「盜竊」被捕。案件中，報案人沒有金錢損失。