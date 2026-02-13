Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網紅劉馬車冒認通利琴行代言人 涉詐騙並拒捕 警拘人搜屋再揭涉盜竊

突發
更新時間：20:14 2026-02-13 HKT
發佈時間：18:56 2026-02-13 HKT

網紅劉馬車案底累累，近日再惹官非。他昨日（2月12日）在其社交平台Threads上，自稱是通利琴行代言人，又訛指消費者購物時，說出特定標語即可獲優惠。帖文一出隨即引起網民討論，通利琴行今日（2月13日）回覆查詢時，強調與其絕無關係，又稱事件已交警方處理。警方表示，調查後以涉嫌詐騙拘捕劉馬車，期間劉馬車曾拒捕，警員將他控制後搜屋，再揭發他涉嫌盜竊。

劉馬車在Threads平台發帖，自稱是「通利琴行代言人」，獲琴行「提供了平台和資源」，讓他能「發揮自身的音樂才華」。劉馬車又提到，消費者如到琴行說出「支持馬車的音樂夢」，購買樂器課程「即可享有8折優惠」。帖文中，劉馬車也上載了多幅在琴行尖沙咀分店的自拍照。

帖文一出引起網民討論，大部分人都認為他是胡說八道，稱「準備又被人告，然後又坐過」、「正常都唔會有商家搵佢做代言人」、「信你嘅人，應該當年都信去麥當勞，講『我係你老豆』有特別餐送」；不過也有人似乎信以為真，稱「成個品牌Cheap晒」、「想引發公關災難」。

通利琴行回覆查詢時稱：「本公司與該名人士絕無任何關係 ，該名人士的言論並不屬實，及不代表本公司立場。此事已經轉交給警方處理。」另外，劉馬車今日（2月13日）上午也在YouTube個人頻道直播，指自己遭數名警員拍門調查。

警方表示，昨日（2月12日）接獲尖沙咀一公司職員報案，指有人懷疑在社交媒體訛稱為該公司的代言人。油尖警區刑事調查隊第五隊人員根據情報分析，鎖定一名29歲男子，並於今日（2月13日）在天水圍拘捕該男。

行動期間，該男子情緒激動且拒絕合作，經警方控制後才恢復平靜。警員其後在該名男子的單位中檢獲一個懷疑屬於他人的錢包。經調查後，該名男子涉嫌「欺詐」、「拒捕」及「盜竊」被捕，現正被扣留調查。案件中，報案人沒有金錢損失。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前