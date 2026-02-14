九龍灣觀塘道奪命車禍 46歲的士司機涉危駕被捕

九龍灣觀塘道奪命交通意外，昨（13日）晚約9時12分，一名46歲男子駕駛一輛的士沿觀塘道往觀塘方向行駛，當駛至近牛頭角道時，據報撞倒該名正在過路的80歲男子。老翁頭部及四肢嚴重受傷，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，昨晚10時37分被證實死亡。

該名司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36610259與調查人員聯絡。

