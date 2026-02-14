麗星郵輪故障｜廣州來港旅客掃興而歸 行動不便長者出遊變受罪

麗星郵輪旗下「領航星號」，周五（2月13日）因技術問題被迫取消行程，過千乘客排隊等候5小時最終登船。有乘客表示自己友人由廣州遠道而來，對旅程取消大感掃興；有站立等候乘客不滿船公司安排，表示不少行動不便長者「無原因咁等」如同受罪；亦有10多人家族團無法出發，雖然打算改期，但仍感到難於再約到適合大家時間。

乘客鄧先生一行4人表示，他們下午4時許來到海運大廈，但其後獲船公司職員通知暫時無法登船，着他們可暫時離開，待晚上7時半左右再返回登船大堂，但其後「7點半又話8點半，8點半又話9點半，到而家取消咗」，白白浪費了3日假期，現時只能等待旅行社安排退款。鄧先生大感掃興，直言「完全無意思，個個（朋友）嚟曬，廣州嚟㗎」。

乘客梁小姐閘口前等候多時，對船公司安排相當不滿。她說當時自己已在海關前站立等候，船公司職員甚至已向她派發了房卡。等候期間，她曾數次問職員狀況，職員曾稱是「Wifi有問題，上到船都無用」，又強調郵輪不會在入夜後仍不開船，至晚上8時又稱「爭取9點鐘點都上到船」，豈料最終至晚上9時仍無法成行。她直呼：「你知唔知我哋幾慘，嗰度有好多老人家，我哋為咗等，好多老人家拉曬腰，踎曬喺地下，就係無原因咁等」。

另一乘客吳先生一行10多名親朋好友難得相聚，打算新年前上郵輪公海遊，可惜最終未能成行，唯有苦中作樂，在海運大廈拍攝紀念大合照。吳先生坦言「唔係咁容易夾返咁多個親戚朋友長輩一起得閒」，不過他未有選擇退款，而是決定大家打算重新約時間，改期再出發。