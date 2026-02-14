寶福山骨灰被盜．星島獨家丨警成功尋回劉家良向華勝被盜骨灰 「綁匪」連環爆竊 部分家屬收勒索要求

《星島》去年11月獨家報導，沙田寶福山多個名人富豪的骨灰被盜，其中包括已故一代武打巨星劉家良師傅和已故寶福山創辦人馮成的骨灰，部分先人家屬更收到勒索電話，被要求交出數千萬元巨款贖回骨灰，否則「灰飛煙滅」。至昨日（2月13日）案件有突破性發展，據了解，警方成功尋回兩個被盜走的骨灰龕，其中一個屬於劉家良，另一個骨灰龕屬於已故著名電影出品人向華勝，其骨灰同樣安放在寶福山，消息稱，向家早前曾接獲「綁匪」來電，聲稱已盜走向華勝骨灰。《星島》昨日嘗試聯絡翁靜晶了解事件，惟至截稿前未能聯絡上。

據知情人士向《星島》透露，昨晨有家屬接獲警方通知，指已尋回被盜走劉家良及向華勝的骨灰，暫未有人被捕。警方向家屬僅稱，經翻查「天眼」後追查到收藏骨灰位置。由於警方仍未將骨灰龕交給家屬，骨灰是否完整則不得而知。

該名知情人士續稱，相信「綁匪」是內地人，早前曾聯絡過向家，手機傳來一張相片，相中是向華勝的骨灰龕，但未有要求贖金數目，之後再沒有訊息。

事件揭發於去年8月下旬，寶福山職員致電劉家良生前妻子翁靜晶，表示劉師傅的骨灰發現被竊，能否讓警方查證，由於翁當時不在香港，她遂授權警方調查。警方其後證實事件，同時亦發現有其他名人富豪的骨灰被人盜走。直至同年11月，《星島》率先報道事件，懷疑是來自境外的盜竊骨灰集團來港連環作案。翁靜晶其後再其YouTube頻道《危險人物2.0》證實事件。

翁靜晶指劉師傅龕位內僅剩一塊紅色布、一塊黃色布和劉家良生平紀念冊。原來，劉的骨灰存放在兩個骨灰盅內，分別以紅色和黃色布包裹，龕位內亦放了其生平紀念冊。翁指出，龕位亦存放了她在辦理喪事期間書寫的字條，內容指「這處是劉家良墓地，沒有值錢物品，只有骨灰，請不用盜走」，沒想到一語成讖。

事件曝光後，寶福山回覆《星島》稱會積極配合警方調查，事後已加強保安，包括增設閉路電視鏡頭，「CCTV數量多咗，盡量做到無死角。」另有善心網民自發組成搜索隊，曾到山野搜索劉家良的骨灰，惟未有發現。

翁靜晶亦揭露，除了劉師傅的骨灰被盜外，已故寶福山創辦人馮成的骨灰同樣被盜走，「綁匪」又通過第三者多番與她聯絡，並向每位被盜先人骨灰的家屬勒索100萬美元贖金，但她強調絕不給予一分錢。認為向匪徒妥協只會助長歪風，亦違背了她的原則。對於劉師傅和其他名人富豪骨灰被盜的原因，翁靜晶估計「綁匪」除了求財，亦可能與她揭發佛門中人傷風敗俗事件而開罪他人有關。

由於寶福山負責看管骨灰，翁稱已委託法律代表與其交涉，要求賠償。據了解，警方接報後全力追查，之後拘捕一人並作出檢控，案件已提堂，法官發出命令禁止公開受害人身份及案件細節。至於案中同黨和幕後主腦，警方仍繼續調查其身份和下落，據知至少有4名匪徒，分別負責盜竊和勒索。

