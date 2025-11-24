獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金

懷疑來自內地或柬埔寨等東南亞國家的盜竊骨灰集團，今年中在沙田寶福山盜竊多位已故名人富豪的骨灰，當中包括已故著名武術指導、導演兼演員劉家良師傅的骨灰，相關情況早前經《星島頭條》率先披露，隨即引起各界關注。及至今（11月24日）晚，翁靜晶在網台節目揭露，除了已故前夫劉師傅的骨灰被盜外，已故寶福山創辦人馮成的骨灰同樣被盜走，匪徒又通過第三者多番與她聯絡，並向每位被盜骨灰先人的家屬勒索100萬美元贖金，但她強調絕不給予一分錢。

YouTube頻道「危險人物2.0」今日(24日)晚上播出翁靜晶為一眾長者舉行千歲宴時的情況，她其後向在場人士發言，透露案中另外兩名「受害人」的情況，指他們的骨灰龕位處於較高位置，石碑面積也分別佔了9個和6個龕位，匪徒要爬上抬下厚重的石碑，並拿走入面的骨灰等物品，之後完全還原，相信是有多名匪徒合作，甚至有「內鬼」，「其中一個受害人，仲係寶福山老闆！」語畢，節目畫面顯示了已故寶福山創辦人馮成的照片。

另外，劉家良等先人骨灰被盜事件曝光後不久，翁靜晶指匪徒通過第三者渠道多次與她聯絡，對方以疑似福建或湖南口音的普通話表示，要求每個骨灰龕100萬美元的贖金，又指可以視像通話，讓她先察看骨灰龕，但需先支付10萬美元，之後再付90萬元，更建議她控告寶福山索取大額賠償，再分發部分給他們，若再不付款就將骨灰倒入馬桶沖走，「對方又教我好多嘢，教我點樣防詐(騙)，教我用甚麼軟件，又話隊友在柬埔寨。」她亦提到，其後經常說「掘墓鞭屍」的人士，口徑與該名第三者一樣，稱為何不追究寶福山。

翁靜晶續指，已向第三者表明不用將劉師傅的骨灰拿回來，即使拿回來，她亦會撒下骨灰或倒入大海，因擔心將骨灰放回寶福山之後，對方又再前來偷竊及勒索。此外，她打算將15個骨灰龕位以合共1500萬元悉數出售，款項會分發予75歲以上有需要的長者，強調「一毫子都唔會畀綁匪」。

她認為事件涉及報復行為，匪徒亦希望從中獲得贖金，更指偷竊者作案前是被其他人告知，相關先人的家屬很富有，她曾為此質問與其聯絡的第三者，獲回覆「叫我來那個人話佢(劉家良)有100億(元)身家，最少都10億啦」。另外，第三者又指他們花了一年時間踩線，準備成本高達50萬元，但她在媒體上談論事件，導致先人家屬均不肯付款，「我話對唔住，補貼唔到你嘅營運成本」。

