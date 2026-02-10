深偽騙局｜詐騙集團誘海外投資虛幣呃3400萬 警再落案起訴9人明天提堂

警方早前搗破一個跨境詐騙集團，租用九龍灣兩工廈單位營運詐騙中心，並利用人工智能（AI）深度偽造（Deepfake）技術，在網上誘騙海外受害人投資虛擬貨幣，涉款逾3400萬港元。警方先後以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪拘捕31名男女，包括港超足球員。至今日（10日），警方表示經進一步調查及徵詢法律意見後，再落案起訴多9名被捕男女。連同較早前已被落案起訴的5名男女，包括集團主腦、詐騙中心負責人及3名骨幹成員，至今共有14名被捕人被落案起訴。

該14名被捕人被起訴「串謀詐騙」罪，而其中4人被加控「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，案件將於明日（11日）在東區裁判法院提堂。

警方於去年1月5日的記者會上表示，詐騙集團的主腦及骨幹成員會利用兩個詐騙中心，透過不同渠道招攬年輕人加入，新成員無分男女會由集團提供培訓，學習如何在不同網上交友平台，以女性身份結識境外的詐騙目標。集團會提供交友攻略及步驟，為了吸引更多目標，亦會有人專責於網上交友平台建立一些人物設定，這些人設有不俗的外貌，聲稱達到財務自由，有高尚的生活習慣和生活圈子，例如擁有名貴手錶、手袋、飲名貴紅酒、打哥爾夫球、出席幣圈人士的飯局，以及環遊世界去旅行等。

早前記者會警方展示的證物：

警方亦發現犯罪集團會透過人工智能AI，以深偽技術變面，製作虛擬相片及影像吸引交友對象，甚至與交友目標進行視像對話。集團運用這些人設、交友攻略和深偽技術，會教導成員以釣魚形式接觸交友目標，並於第一階段先了解目標的職業、興趣、家庭狀況、感情生活以及性格；經熟絡後會再了解交友目標的收入、身家及投資習慣等，最終發現交友目標有潛質和有利可圖的時候，則會逐步投其所好，與目標發展網上情緣關係。

之後集團成員會進入第二個階段，開始與目標分享虛擬貨幣的投資知識，並聲稱虛擬貨幣市場可以輕易賺取可觀回報，鼓勵並教導目標自己去購買虛擬貨幣，例如ETH以太幣。當目標學懂購買虛擬貨幣並慢慢放下戒心，集團成員就會向他們推介網上的虛假虛擬貨幣平台，聲稱有關平台能夠幫目標以質押（staking）形式賺取可觀回報，例如是半年超過50%的利息回報，並不斷慫恿目標將自己虛擬貨幣投入這些網上平台的虛擬貨幣錢包裏。

受害人信以為真，結果將大批虛擬貨幣轉入虛假平台提供的錢包地址。由於這些虛擬貨幣平台是由海外詐騙集團營運，而這些平台聲稱能夠提供的回報根本屬虛構，最後受害人血本無歸。警方相信犯罪集團的收入，乃根據受害人在虛假投資平台的投資金額，與海外犯罪集團進行拆帳，每次大約可以這樣的虛擬貨幣形式分到四至五成騙款；而集團主腦就會將拆帳收入的某一小部分，在虛擬貨幣場外交易所OTC轉換成現金，以現金形式分發給前線接觸受害人的詐騙成員。

警方調查亦發現集團成員將犯罪得益，以現金方式儲存於家中的夾萬或保險箱，亦會炫富的形式購買各類奢侈品，例如名貴手錶，首飾和跑車。