屯門井頭村謀殺｜死者妻患腎石揚言「橫掂都死」拒送院 女兒開房門揭父倒斃血瘀黑

屯門井頭中村一名63歲姓陳男子，在昨日（9日）傍晚被發現頭部遭鈍物所傷，倒斃於村屋寓所床上。警方列作謀殺案，相信有人用硬物襲擊事主致死，拘捕死者的妻子。揭發事件的鄰居英姐講述當時她聽到陳家女兒一聲驚叫，查看後發現姓陳戶主頭破血流，倒臥在睡房床上，血液呈瘀黑色並已乾涸，發出臭味。她續指昨日陳妻原本需進行腎石手術，但對方沒前往醫院，問其原因，陳妻還一度表示：「橫掂都死，唔去！」

英姐是協助報警的村民，今晨（10日）她向《星島頭條》講述揭發事件的經過，透露昨傍晚時分她在家中整理盆栽，突然聽到鄰屋陳家的23歲女兒放學回家後，與母親大聲談話，疑似吵架，她於是走到鄰屋查看。其間英姐見陳妻一臉呆滯，連忙扶她到藤椅坐下，並得知對方昨日需做腎石手術，但未有前往醫院。英姐於是問其原因，豈料陳妻卻說：「橫掂都死，唔去！」英姐一度感奇怪，還回應：「吓，腎石都有得醫喎，依家科學咁發達！」

陳妻聽罷英姐所言後沉默不語，英姐看見她身穿睡褲，隨即着其女兒：「阿妹，你快啲同你阿媽換返條褲」，並幫忙召喚車輛前往醫院。詎料女兒推開父親的房門，在床頭拿取衣物時，卻突然「呀」一聲大聲驚叫。英姐連忙跑進房間，赫然發現陳男倒臥在床上，滿面血迹。英姐形容陳男血流披面呈瘀黑色，「成個頭黑麻麻、黑晒，有被冚住（個身）......凸咗個頭，啲血乾咗」；而地上亦有水和血迹。陳家女兒當場哭崩，英姐最後協助報警。

