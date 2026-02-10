Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門井頭中村謀殺｜六旬漢鈍物傷頭倒斃村屋 村民稱死者與妻感情欠佳「分開食飯」

突發
更新時間：09:29 2026-02-10 HKT
發佈時間：09:29 2026-02-10 HKT

屯門井頭中村發生命案，昨日（9日）傍晚時分，63歲姓陳男子被發現倒斃在一村屋內，頭部有不尋常的傷勢，懷疑由鈍物造成。警方列作謀殺案交由屯門警區重案組接手，經調查後拘捕死者的妻子，懷疑有人用硬物襲擊死者致死。據村民表示，死者生前在百貨公司任職清潔工，因生肖屬蛇，故花名叫「水蛇」。惟他與妻子感情欠佳，經常吵架，日常更會「分開食飯」、「分床瞓」，未料最終發生慘劇。

相關新聞：屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺調查

今晨（10日）涉事村屋仍被圍封，有警員駐守並繼續搜證，包括搜尋涉案的可疑兇器。至早上近10時，仵工進入村內，將死者遺體抬上車輛，之後移送往殮房。據女街坊表示，昨日（9日）中午還見過陳男，當時對方並無異樣：「12點半見佢（陳男）返嚟屋企，我去廁所，睇見佢行返嚟。」有村民則表示，目睹死者的妻子被警員拘捕，「笠頭套帶走」。

據了解，昨日早上死者的女兒外出返學，至晚上6時許返回住所時，發現死者倒卧於睡房的床上，於是向鄰居呼救代為報案。死者頭部嚴重受傷，並有不尋常的傷勢，懷疑由鈍器所造成。

昨晚6時41分，警方接報指一名男子在井頭中村一村屋內昏迷。人員趕赴現場，發現63歲陳男倒臥在床上，他頭部嚴重受傷，已當場死亡。警方初步調查，發現死者曾被人以鈍物襲擊，將案件由「有人暈倒」改為暫列「謀殺」，交由屯門警區重案組跟進，稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。警方呼籲任何人士如目睹案件發生或有資料提供，致電3661 5742與調查人員聯絡。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
12小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
37分鐘前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
13小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT