薄扶林野豬頭卡鐵欄 不斷掙扎腳流血 漁護署人道處理

一隻野豬周一（9日）下午被發現於薄扶林沙宣道與域多利道交界，頭部卡在路邊欄杆，警方到場後通知漁護署到場協助下捕捉，隨後進行人道處理。

事發於周一下午1時許，警方接報薄扶林沙宣道與域多利道交界，有一隻野豬被困，頭部卡在路邊欄杆，受傷流血。根據網上圖片所見，野豬的頭部夾在鐵欄之間動彈不得，狀甚痛苦，其間牠不斷掙扎導致腿部受傷流血。

發帖的網民形容野豬當時非常害怕，他隨即陪在野豬身旁，「用同小狗溝通的手勢及語調，盡量令小豬冷靜，減少掙扎及二次傷害。警察亦高效地5分鐘左右到場接力了。」

野豬的頭部夾在鐵欄之間動彈不得。threads圖片

野豬的頭部夾在鐵欄之間動彈不得，其間牠不斷掙扎，導致腿部受傷流血。threads圖片

漁然理署回覆查詢時表示，今日（2月9日）下午約2時接獲警方轉介，指港島沙宣道近域多利道有一頭野豬被夾於路邊欄杆，受傷流血。鑑於野豬傷勢嚴重，署方隨即派員到場，並與消防人員合作將其捕捉，其後進行人道處理。

漁護署指，該野豬為成年雌性，體長約1.4米，體重約100公斤。