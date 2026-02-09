Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

懲教署率更生青少年赴內地交流 助認識國情與科技發展

突發
更新時間：19:29 2026-02-09 HKT
發佈時間：19:29 2026-02-09 HKT

為進一步培養青少年更生人士的國家觀念及正確價值觀，懲教署人員率領已完成服刑並正接受監管的青少年參與「灣區體驗交流團2026」，前往位於粵港澳大灣區的佛山及珠海進行三日兩夜交流，認識國家歷史文化和不同領域的發展。

14名更生青少年上周六（7日）在佛山展開交流團行程，參觀三譚革命事蹟展覽館等地方，了解中國近代歷史，並且與區內一間學校與當地師生交流，以了解當地的學習環境。隨後他們到了當地一家中醫院，認識中醫藥源遠流長的歷史及醫療體系的發展。

及後交流團轉往珠海，於一間通用飛機公司及一間太空中心參與研學活動，分別了解國家的飛機研發、製造與運營服務，以及國家的航天科技成果，並參觀一間智慧科技公司了解國家的無人船研發與應用。


參與交流團的青少年阿明（化名）已多年沒有踏足內地。阿明表示，在2019年「黑暴」期間，他和他的朋友被報章煽動和誤導，走到街上作出暴力行為，其後要承受法律後果而入獄。在懲教署的更生服務幫助下，阿明希望能改過自新、融入社會，為香港、祖國作出貢獻。

他續說，他以往因被誤導而對內地存有誤解，此行讓他大開眼界。他不僅認識中國歷史文化，更首次乘坐高鐵及參觀科技企業，切身感受到國家發展迅速。他感謝署方的悉心安排，讓他重新認識祖國。

交流團屬署方「沿途有『理』」更生計劃之延伸。交流團對象是曾參與「黑暴」事件的受監管青少年，旨在透過實地走訪、親身觀察，讓參加者學習和了解源遠流長的中國歷史與文化底蘊，見證國家繁榮發展，從而加深對國情與國家發展的理解，並建立對國家的歸屬感及加強國民身分認同。

