入境處一連5日全港反黑工 14人被捕包括5現職外傭

突發
更新時間：19:58 2026-02-09 HKT
發佈時間：19:58 2026-02-09 HKT

入境處於2月5日至2月9日一連5日在全港各區展開代號「劍魚」的反非法勞工行動。在該項打擊外籍家庭傭工在港違反逗留條件的行動中，入境處共拘捕14人，包括7名懷疑非法勞工及7名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

行動中，入境處人員一共搜查22個目標地點，包括餐廳、零售店舖、美容中心、髮型屋、健身中心、賓館、商業大廈及住宅大廈單位等。被捕的懷疑非法勞工為7名女子，年齡介乎22至55歲。當中5名為現職外傭、一名為逾期逗留的前外傭以及一名持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）人士。

被捕的懷疑非法勞工從事髮型屋助理、銷售、或在合約地址以外的地方從事清潔及家務助理等工作。因涉嫌聘用非法勞工的7人分別為2男5女，年齡介乎39至69歲，他們均為涉案公司和餐廳的東主或負責人等。調查人員亦於行動中檢獲一張偽造的香港身份證副本。

懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片
懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片
懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片
懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片
懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片
懷疑非法勞工在行動中被捕。政府新聞處圖片

