Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大角咀醉女爭執持刀被捕 街坊聞聲誤以為開槍

突發
更新時間：03:47 2026-02-08 HKT
發佈時間：03:47 2026-02-08 HKT

大角咀發生持刀事件。今日（8日）凌晨約12時，警方接獲報案，指角祥街有人持刀。警員接報到場後，發現一名約40歲女子手持菜刀，身上帶有酒氣，懷疑曾飲酒。經初步調查後，女子由救護車送往廣華醫院接受檢查，事件中無人受傷，警方正跟進調查。

街坊網上發文問有否開槍

據了解，40歲的女事主早前與男友的兩名朋友在大全街和旺堤街一帶發生爭執，其後返回寓所取菜刀，再手持菜刀前往角祥街。警方到場處理期間，要求對方保持冷靜，期間懷疑曾發出，有街坊在網上發文詢問警員是否曾經開槍。

警員接報到場調查事件。黎志偉攝
警員接報到場調查事件。黎志偉攝

消息指，整個行動中警員並無開槍。

警方表示，凌晨零時11分接獲途人報案，指一名女子與兩名男子在大全街及旺堤街交界發生爭執。人員接報到場，發現女子身上有酒氣，並在其身上檢獲一把長約30厘米的菜刀，經初步調查，姓杜（40歲）女子涉嫌藏有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進。事件中無人受傷。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
12小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
36分鐘前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
13小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT