大角咀醉女爭執持刀被捕 街坊聞聲誤以為開槍

大角咀發生持刀事件。今日（8日）凌晨約12時，警方接獲報案，指角祥街有人持刀。警員接報到場後，發現一名約40歲女子手持菜刀，身上帶有酒氣，懷疑曾飲酒。經初步調查後，女子由救護車送往廣華醫院接受檢查，事件中無人受傷，警方正跟進調查。

街坊網上發文問有否開槍

據了解，40歲的女事主早前與男友的兩名朋友在大全街和旺堤街一帶發生爭執，其後返回寓所取菜刀，再手持菜刀前往角祥街。警方到場處理期間，要求對方保持冷靜，期間懷疑曾發出，有街坊在網上發文詢問警員是否曾經開槍。

警員接報到場調查事件。黎志偉攝

消息指，整個行動中警員並無開槍。

警方表示，凌晨零時11分接獲途人報案，指一名女子與兩名男子在大全街及旺堤街交界發生爭執。人員接報到場，發現女子身上有酒氣，並在其身上檢獲一把長約30厘米的菜刀，經初步調查，姓杜（40歲）女子涉嫌藏有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進。事件中無人受傷。