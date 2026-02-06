Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警破釣魚機賭檔集團拘27人 涉租工廈舊單位經營 聘內地旅客「睇檔」

更新時間：18:28 2026-02-06 HKT
發佈時間：18:28 2026-02-06 HKT

一個活躍於西九龍的犯罪團伙，以本港多區的工廈及舊式單位經營非法釣魚機的賭博場所，僱用多名持雙程證來港的旅客，協助經營賭博處所及處理犯罪得益，之後會利用傀儡戶口收取賭客的賭款，其後將款項轉入多個傀儡戶口，並安排不同的內地人士以現金形式提取犯罪得益。警方在行動中拘捕18男9女，包括1名團伙主腦及8名骨幹成員。

警方指由於不法分子利用工廈單位及舊式樓宇經營非法賭檔，影響民生。九龍城警區刑事部去年10月起，進行深入調查及情報搜集，掌握犯罪團伙的犯罪手法及模式，在過去一星期搗破5個由集團所經營的非法釣魚機賭檔及一個位於紅磡區工廈單位內的釣魚機儲存倉，檢獲37部釣魚機及1萬港元現金，共拘捕20人，包括4名賭檔負責人及16名賭客，其中兩名賭檔負責人持雙程證。

同時，警方發現兩名團伙骨幹成員，負責在不同賭場內收購賭客的銀行戶口，又會威迫利誘賭輸錢的賭客，交出其銀行戶口以作洗黑錢。警方以涉嫌｢串謀洗黑錢｣將他們拘捕，並在其住所內搜獲3萬多元港幣現金、19部手提電話、以及多張屬於他人的銀行提款咭。

同日，警方拘捕犯罪團伙的主腦，並成功搗破一個位於何文田區的員工宿舍。警方於主腦藏身的地點及員工宿舍內，共搜獲約10萬元港幣現金、與非法釣魚機賭檔相關文件如租單、電費單、水費單等、與釣魚機有關的物品及一些傀儡戶口的提款卡。探員並在員工宿舍內拘捕一男一女，包括負責到銀行提取現金的骨幹成員。

另外，警方拘捕兩名傀儡戶口的持有人，經調查後發現，懷疑其戶口於過去半年間共清洗約300萬元港幣的黑錢。

整個行動中，警方共拘捕27人，分別為1名團伙主腦、8名骨幹成員、2名清洗黑錢的傀儡戶口持有人及16名賭客，年齡介乎30至72歲，其中4名骨幹成員持雙程證，涉嫌「串謀洗黑錢」、「營辦及管理賭博場所」及 「在賭博場所內賭博」。其中3名本地男子及1名內地女子已被控相關罪名，案件已於2月5日在九龍城裁判法院提堂，其餘被捕人已獲准保釋候查。

