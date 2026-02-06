Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│牛頭角彩盈邨31歲男子墮樓 倒臥平台當場氣絕

突發
牛頭角發生墮樓命案。今日（6日）凌晨零時許，彩盈邨盈樂樓保安員巡邏期間，赫然發現一名男子倒臥在建築物平台位置，懷疑從高處墮下，隨即報警求助。救援人員趕抵現場，經檢查後證實該名男子已當場氣絕。

警方經初步調查，證實死者為一名31歲姓區男子。相信事主是由盈樂樓一單位墮下。警員在現場進行搜證，未有檢獲遺書。

警方將案件列作「有人從高處墮下」處理，死者的確實死因仍有待法醫進行驗屍後方能確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

