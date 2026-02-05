龍蝦灣謀殺案｜周一鳴向泰警發感謝信助破兩案 強調對嚴重刑事案追究到底

1989年西貢龍蝦灣發生兇殺案，62歲主犯梅耀強潛逃37年後，於本周一（2日）在泰國曼谷落網。警務處處長周一鳴率領警隊代表團在2月3至5日訪問泰國曼谷，拜訪泰國皇家警察不同單位，探討進一步加強兩地在警務領域和專業培訓的合作，並就泰國警方於兩宗在港發生的嚴重案件提供的協助表達感謝。今日（5日）周一鳴在赤鱲角的香港國際機場會見傳媒，指疑犯被捕時無任何證明文件，亦非合法在泰國居留，已被泰國警方遞解出境，現正回港接受調查。

周一鳴指疑犯無任何證明文件，亦非合法在泰國居留，已被泰國警方遞解出境。盧江球攝

周一鳴指由於疑犯當年無離境紀錄，相信偷渡離港，但潛逃多年，樣貌有所轉變，需要時間作分析核實，經兩地互相交換情報，加上曾發「紅色通緝令」，對比指模後，有人承認是相關人士，惟是否承認與案有關，需作詳細了解。他指與律政司審視後，有足夠證據檢控該名疑犯，強調警方對嚴重刑事案件會追究到底。

相關新聞：1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港

另外，撞車碰瓷詐騙事件有突破進展，警方昨(4日)以涉嫌串謀詐騙拘捕一對索償夫婦及兩名醫生。周一鳴表示警方會盡快交代下一步行動，他又批評有關行為令市民不齒，涉案者亦應感到恥辱。

周一鳴昨日（4日）禮節性拜訪泰國皇家警察總長 Kittharath Punpetch，就雙方關注的事宜交流，探討強化兩地警務合作及情報交流，共同打擊罪案，維護社會治安。會面期間，周一鳴對泰國警方在重大跨境案件中密切配合與高效執法深表謝意，包括在泰國警方協助下，香港警方逮捕一名涉及一宗發生於1989年的謀殺案並潛逃多年的疑犯。周一鳴亦向泰國警方頒發感謝信，感謝泰國警方應香港警方要求，就一宗2025年6月發生的行劫案全力提供協助，疑犯迅速在泰國落網。



訪問泰國期間，周一鳴與代表團參觀泰國皇家警察中央調查局，了解該局最新的警務發展，他亦分享香港警方推行智慧警政，包括利用閉路電視和無人機進行防範和偵查罪案的成效。此外，他們亦到訪反網絡詐騙中心和警察培訓部門，雙方就打擊詐騙犯罪活動及警務專業發展培訓，交流經驗和探討加強合作。