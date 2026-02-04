1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港

1989年轟動一時的龍蝦灣謀殺案，最後一名潛逃疑犯、現年62歲的梅耀強，潛逃37年後在泰國曼谷落網，據悉他明日（2月5日）將被押返香港。

據《曼谷郵報》（Bangkok Post）等當地傳媒今日（2月4日）報道，被捕香港男子名為梅耀強，於本周一（2月2日）在曼谷農卓區被捕。曼谷刑事偵查局副局長內提維·塔納西尼提庫爾（Netiwit Thanasitnitikul）警上校表示，梅耀強是在農卓區一住宅內被捕，今次逮捕行動是應香港政府要求而進行，又指香港政府一直追捕該名疑犯，他涉嫌與1989年香港一宗謀殺案有關，是4名涉案疑犯中的最後一人。

62歲香港男子梅耀強涉年前謀殺案，在泰國曼谷落網。《曼谷郵報》圖片

當地報道引述先前被捕的疑犯聲稱，梅耀強用鏟子殺害受害者，並將屍體埋葬在香港。香港政府認為，梅已於1994年逃往泰國。報道續指梅耀強在被捕時身上沒有任何身份證明文件，警方查問他時，他承認自己就是香港被通緝的梅耀強，並向警方供稱自己於1994年抵達泰國後，在北欖府開了一家小工廠，並娶了一位泰國妻子，育有三名孩子。不過，泰國警方相信疑犯在該國開了一家餐廳。

報道指疑犯拒絕就香港發生的謀殺案發表評論，目前他已被控非法入境，當局正安排引渡程序。

當年其中一名龍蝦灣謀殺案疑犯被警方拘捕。資料圖片

翻查資料，1989年8月31日西貢龍蝦灣發生一宗五花大綁命案。當年剛出獄的梅耀強，指被朋友雷育才（26歲）冤枉而坐監，於是找來同學楊國翔等3人幫他報仇。案發當日4人誘騙任酒樓待應的雷育才到龍蝦灣，雷其後遭人用鐵鏟毒打20分鐘，更被人用尼龍繩反綁、以塑膠袋封頭，在沙灘挖洞埋葬。

當年任職酒樓部長的楊國翔替友出頭犯下謀殺後，先後逃到泰國及內地工作，潛逃10年後在內地落網，被解返港應訊，至2001年被裁定謀殺罪成，判終身監禁。而梅耀強一直潛逃，案中另外兩人則在案發後不久被捕受審。其中一人蔡天成因誤殺罪成被判囚8年，早已刑滿釋放；另一人孫偉立則罪名不成立獲釋。

當年案件的報道。