招內地人來港當黑工 「一條龍」偽造身份證年收逾$2千萬 兩地119人被捕

更新時間：13:15 2026-02-05 HKT
發佈時間：13:15 2026-02-05 HKT

香港入境事務處聯同內地報法機關搗破一個跨境偽證及黑工集團，發現集團在內地透過手機通訊程式，招攬內地居民來港非法工作，並「一條龍」安排「黑工」偽造香港身份證、提供宿舍及協助找工。行動中兩地共拘捕119人，檢獲大批偽造香港身份證。

被捕的119人中，入境處在港拘捕102人，包括2名集團主腦及成員、83名懷疑黑工和17名涉嫌聘用非法勞工的僱主。入境處稱，涉案檢獲的偽造香港身份證，質素及造工十分差劣，欠缺防偽特徵；例如真的香港身份證，右上角和左下角分別有「香港」和「HONG KONG」字樣的觸覺浮雕，偽證的觸覺浮雕則相當粗糙和不完整。而部分偽證的背面欠缺防偽的紫外線圖案，更有部分偽證出現披口及表層有破損。

入境處於今日（5日）在記者會上講述案件，指去年8月內地執法機關發現一個跨境偽證集團，在內地透過手機通訊程式開設群組，招攬內地居民到香港非法工作。犯罪集團會為打算來港打黑工的內地居民製作偽造香港身份證，並將製成的偽造香港身份證寄到內地不同城巿，然後安排集團成員在收件後，由內地親身運送偽造身份證到香港。集團成員甚至會將偽造身份證收藏在隱蔽地方，例如鞋底，意圖避過口岸執法人員的檢查。

當內地居民到達香港時，集團成員會將偽造身份證分發給他們，並向他們提供宿舍，以及協助他們使用偽造身份證尋找工作，包括任職洗碗、清潔、麵包師傅及藥房雜工等。犯罪集團會就每張偽造香港身份證收取約港幣3,200元，至於在香港提供宿舍床位，則每月收費大約港幣1,600至1,800元不等。入境處稱，經初步估計，涉案跨境偽證集團在內地和香港已運作大約1年，連同黑工的人工收益，涉及超過港幣2,000萬元，是同類案件的最高金額。

至去年11月，經過粵港執法機關的情報互換及分析，入境處調查人員成功鎖定一批在港非法工作的人士。入境處稱，由於他們的流動性極高，經常往返香港及內地，大大增加處方調查的難度。調查人員經深入分析，亦成功鎖定多個黑工宿舍和工作地點，這些黑工宿舍的門外面均設有閉路電視，同作防範執法人員的巡查。人員於是進行嚴密部署，展開收網行動。

入境處共突擊搜查全港38個目標地點，當中包括16個住宅單位，以及22個工作地點，成功拘捕102人，包括31男71女（年齡介乎32歲至74歲）。另外，行動中人員共檢獲40張偽造香港身份證、24張偽造香港身份證副本。至於內地方面，執法機關搗破咗2個製作偽證據點，共拘捕17人，檢獲3台偽證製作設備。

入境處稱，今次案中被捕人數和檢獲的偽造身份證數目，是同類案件中最高，調查行動仍然繼續，不排除會有更多涉案人士被拘捕。

 

