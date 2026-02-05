珍惜生命｜理工大學校園男子平台墮下 送院不治
更新時間：02:26 2026-02-05 HKT
發佈時間：02:26 2026-02-05 HKT
發佈時間：02:26 2026-02-05 HKT
香港理工大學有人墮樓。今日（5日）凌晨約1時，警方接獲漆咸道南181號香港理工大學的保安員報案，指一名年約20歲的男子昏迷倒臥在大廈平台，懷疑他從高處墮下。
救護員接報到場，男子昏迷被送往伊利沙伯醫院，惟經搶救後不治。
現場為理大建設及環境學院對開，地上遺下一對拖鞋及血迹，事主身穿黑色上衣及黑色褲。警方於現場沒有檢獲遺書，經初步調查，相信事主從上址一平台墮下，正調查他的身份及事件原因，其死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
