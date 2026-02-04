Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜樂華南邨48歲女子墮樓 當場不治

突發
更新時間：01:57 2026-02-04 HKT
發佈時間：01:57 2026-02-04 HKT

牛頭角發生墮樓事件。周一（3日）晚上約9時許，警方接獲樂華南邨喜華樓保安報案，指在樂華南邨喜華樓對開發現一名女子倒臥地上，懷疑從高處墮下。

警員及救援人員到場後，證實姓方（48歲）女子當場死亡。警方初步調查，相信事主由上址一走廊墮下，並於現場檢獲遺書。案件列作「自殺」處理，有待驗屍後確定。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
14小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
11小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
台南街頭發生疑似無差別斬人事件。中時新聞網
00:59
台南狂徒無差別街頭斬傷3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片
兩岸熱話
6小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
11小時前
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
即時國際
7小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
16小時前
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
影視圈
10小時前
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
影視圈
12小時前