珍惜生命｜樂華南邨48歲女子墮樓 當場不治

牛頭角發生墮樓事件。周一（3日）晚上約9時許，警方接獲樂華南邨喜華樓保安報案，指在樂華南邨喜華樓對開發現一名女子倒臥地上，懷疑從高處墮下。

警員及救援人員到場後，證實姓方（48歲）女子當場死亡。警方初步調查，相信事主由上址一走廊墮下，並於現場檢獲遺書。案件列作「自殺」處理，有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk