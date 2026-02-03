逾500警力深水埗多地演習 模擬應對公眾遊行及人群管理任務
更新時間：22:11 2026-02-03 HKT
發佈時間：22:11 2026-02-03 HKT
警察機動部隊總部今日（2月3日）在深水埗區舉行大規模公眾活動演習，模擬機動部隊人員在區內執行多個公眾遊行及人群管理任務，涵蓋區內多個地點，包括深水埗東社區客廳、石硤尾邨，以及楓樹街遊樂場等，考核人員的策劃和執行大型行動的能力。
是次演習除了有超過500名正規及輔警人員參與外，更邀請了逾20名旺角薪火計劃的青少年成員及33名學警預備訓練課程的學員出席有關機動部隊工作的分享會，並在演練內擔任不同角色，近距離體驗警務工作，加深他們對警隊的理解。
