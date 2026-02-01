屯門公路致命車禍｜30歲鐵騎士墮橋亡 親友傷心路祭

上周五（30日）屯門公路發生致命車禍，30歲姓陳男子駕駛電單車失事墮橋，並重傷倒臥在橋下的路中心，經送院搶救後不治。今日（2月1日）早上，死者的一眾親友進行路祭，現場愁雲慘霧。

早上11時許，死者的親友一行10多人，到肇事的屯門公路往元朗方向近青田交匯處路祭。現場掛起一件屬於死者的衣服，有道士主持招魂儀式，眾親友手持香燭等祭品拜祭。其後他們完成儀式，黯然離去。

事發於上周五下午5時38分，30歲姓陳鐵騎士駕駛電單車沿青田路往大興方向行駛，當駛近至燈柱KHM111一右彎位時，失事翻側並撞向防撞欄。電單車司機從青田路，飛墮至屯門公路近青田交匯處一行車線。他頭部嚴重受傷，昏迷被送往屯門醫院救治，延至當日傍晚6時36分被證實死亡。案件正由警方新界北總區交通部特別調查隊跟進。

