屯門公路鐵騎士浴血倒臥馬路 疑失事飛墮橋底送院不治

屯門公路往元朗方向近青田交匯處，今日（1月30日）下午5時半左右，一名30多歲男子懷疑墮橋，倒臥馬路昏迷。救護員接報趕至，將他送屯門醫院搶救，惜最終不治。據悉，男子事前沿青田交匯處駕駛電單車，其間遭遇車禍，因而飛墮至橋下屯門公路。

現場圖片所見，男子浴血倒於馬路中央，有警員在上方青田交匯處天橋蒐證，橋面遺留一部電單車及頭盔。目前警方仍在追查事發原因，調查期間現場一段屯門公路部份行車線封閉，交通擠塞。