天眼直擊｜驚悚畫面曝光！鐵騎士屯門公路掟彎失控 飛出欄邊墮橋亡 電單車續溜前數十米 

突發
更新時間：00:24 2026-01-31 HKT
發佈時間：00:24 2026-01-31 HKT

屯門公路鐵騎士墮橋一刻畫面曝光。周五（30日）下午約5時半，屯門公路往元朗方向、近青田交匯處，一名30歲男子駕駛電單車期間懷疑失控墮橋，重傷倒臥橋下路中心，救護員接報到場，將事主送往屯門醫院搶救，最終不治。根據網上流出的片段，出事前電單車一直沿天橋邊緣行駛，駛至一彎位，懷疑失控「自炒」出事。

從影片可見，涉事電單車一直沿天橋行駛，並貼近橋邊前進，未有與其他車輛發生碰撞。當駛至一個彎位後，車輛突然出現搖晃，鐵騎士不久即被拋出電單車，並很快消失在畫面中，估計瞬間墮至橋下，而電單車餘勢未止，滑行數十米始停下。

相關新聞：屯門公路鐵騎士浴血倒臥馬路 疑失事飛墮橋底送院不治

警方表示，周五下午5時38分，一名30歲男子駕駛一輛電單車沿青田路往大興方向行駛，當駛近至燈柱KHM111一右彎位時，懷疑失控翻側，撞向防撞欄，電單車司機其後從青田路墮下至屯門公路近青田交匯處一行車線。他頭部嚴重受傷，昏迷被送往屯門醫院救治，於傍晚6時36分被證實死亡。

新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36613800與調查人員聯絡。

