天眼直擊｜屯門公路鐵騎士墮橋亡驚悚畫面曝光 出事前電單車疑失控劇烈搖晃
更新時間：00:24 2026-01-31 HKT
發佈時間：00:24 2026-01-31 HKT
屯門公路墮樓身亡一刻畫面曝光。今日（30日）下午約5時半，屯門公路往元朗方向、近青田交匯處，一名30歲男子懷疑駕駛電單車期間失控墮橋，重傷倒臥橋下馬路。救護員接報到場，將事主送往屯門醫院搶救，惟最終不治。根據晚上網上流出的監視器片段，出事前電單車一直沿青田交匯處天橋慢線邊緣行駛，期間懷疑失控「自炒」出事。
從影片可見，涉事電單車一直沿青田交匯處天橋慢線行駛，並貼近橋邊前進；當駛至一個彎位後，車輛突然出現搖晃，鐵騎士不久即在鏡頭中消失，估計瞬間墮至橋下，而電單車則停留在橋面。
片段顯示，事發前後未見電單車與其他車輛發生碰撞，或受到其他車輛影響，初步不排除屬「自炒」意外。
現場圖片所見，事主倒臥路中，身旁血跡斑斑；上方青田交匯處天橋一帶則見警員蒐證，橋面遺下一部電單車及頭盔。車禍後，警方封閉屯門公路部分行車線展開調查，現場一度交通擠塞。
