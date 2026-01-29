Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機場海關拘3男女 檢各類毒品包括$420萬大麻 涉大馬販毒來港

突發
更新時間：23:31 2026-01-29 HKT
發佈時間：23:31 2026-01-29 HKT

香港海關昨日（1月28日）在香港國際機場偵破一宗販毒案件，檢獲約21公斤懷疑大麻花、約2克懷疑冰毒及數粒懷疑硝甲西泮，估計市值約420萬元，並拘捕3名男女。

一名42歲男旅客昨日從馬來西亞吉隆坡經新加坡飛抵本港。海關人員替他清關時，在其寄艙行李內發現約4公斤偽裝成食品的懷疑大麻花，遂把該名男子拘捕，並在其身上再發現約2克懷疑冰毒及數粒懷疑硝甲西泮。

經跟進調查後，海關人員昨日再於香港國際機場拘捕一名33歲懷疑涉案女子及一名34歲懷疑涉案男子，並在該名女子的行李中再檢獲約17公斤懷疑大麻花。

首名被捕人士已被控以兩項販運危險藥物罪，而另外兩名被捕人士則共同被控以一項販運危險藥物罪，案件將於明日（1月30日）在西九龍裁判法院提堂。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取包裹或貨物用途。

