往澳門內河船載走私貨 海關檢藥劑製品及美容針劑等 市值逾$5600萬

海關偵破利用內河船走私的案件，在一艘準備前往澳門的內河船上，檢獲市值超過5,600萬元的未列倉單貨物；包括藥劑製品、美容針劑及煙草產品等。海關相信走私分子是為了逃避相關貨物的進出口管制及稅款，正調查貨品的來源及目的地，不排除稍後有人被捕。

案發於上周三（21日），海關海關區域巡邏船在爛角嘴對出水域，截停一艘正前往澳門的內河船。人員登船調查，發現船艙內載有大量散裝貨物，於是即場要求船員出示載貨倉單時，惟對方只能提供粗疏簡陋的文件。人員其後將涉事內河船押送到位於屯門的海關船隊基地，以進行更深入搜查，發現船倉內的大量貨品均未列倉單。

人員隨後將案件交由有組織罪案調查科跟進。調查顯示，檢獲的該批貨物報稱是紅酒、護膚品和保健品等，但人員經點算後，發現大量未列倉單貨品混雜在已報關的貨品內，當中未列倉單的貨品包括藥劑製品、美容針劑、煙草產品、煙彈、手提電話、手錶、屏板電腦及名牌服飾等，市值超過5,600萬元。。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒稱，相信走私分子的目的，是為了逃避相關貨物的進出口管制及稅款。以涉事藥劑製品為例，進出口相關貨品要向相關部門取得許可證，同時根據資料，將煙草產品出境澳開需要繳付稅款。

胡雪兒又稱，檢獲的藥劑製品和美容針劑，包裝上均標有第一部毒藥成分。海關呼籲市民，切勿購買及使用來歷不明的藥劑製品和美容針劑，海關會調查今次案件的貨品來源和目的地，不排除會有人被捕。