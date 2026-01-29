Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

往澳門內河船載走私貨 海關檢藥劑製品及美容針劑等 市值逾$5600萬

突發
更新時間：12:27 2026-01-29 HKT
發佈時間：12:27 2026-01-29 HKT

海關偵破利用內河船走私的案件，在一艘準備前往澳門的內河船上，檢獲市值超過5,600萬元的未列倉單貨物；包括藥劑製品、美容針劑及煙草產品等。海關相信走私分子是為了逃避相關貨物的進出口管制及稅款，正調查貨品的來源及目的地，不排除稍後有人被捕。

案發於上周三（21日），海關海關區域巡邏船在爛角嘴對出水域，截停一艘正前往澳門的內河船。人員登船調查，發現船艙內載有大量散裝貨物，於是即場要求船員出示載貨倉單時，惟對方只能提供粗疏簡陋的文件。人員其後將涉事內河船押送到位於屯門的海關船隊基地，以進行更深入搜查，發現船倉內的大量貨品均未列倉單。

人員隨後將案件交由有組織罪案調查科跟進。調查顯示，檢獲的該批貨物報稱是紅酒、護膚品和保健品等，但人員經點算後，發現大量未列倉單貨品混雜在已報關的貨品內，當中未列倉單的貨品包括藥劑製品、美容針劑、煙草產品、煙彈、手提電話、手錶、屏板電腦及名牌服飾等，市值超過5,600萬元。。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒稱，相信走私分子的目的，是為了逃避相關貨物的進出口管制及稅款。以涉事藥劑製品為例，進出口相關貨品要向相關部門取得許可證，同時根據資料，將煙草產品出境澳開需要繳付稅款。

胡雪兒又稱，檢獲的藥劑製品和美容針劑，包裝上均標有第一部毒藥成分。海關呼籲市民，切勿購買及使用來歷不明的藥劑製品和美容針劑，海關會調查今次案件的貨品來源和目的地，不排除會有人被捕。 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
20小時前
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
影視圈
17小時前
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
18小時前
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
23小時前
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
泰國境內果蝠驗出強毒性尼帕病毒  曼谷等3機場實施旅客篩查
00:44
泰國境內果蝠驗出強毒性尼帕病毒  曼谷等3機場實施旅客篩查
即時國際
3小時前
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 下放棄插喉決定被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 下放棄插喉決定被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
影視圈
4小時前
東張西望｜「攞命鄰居」鐵鎚襲東張團隊 林映輝被怒推臨危不亂極專業 生死5分鐘畫面曝光
東張西望｜「攞命鄰居」鐵鎚襲東張團隊  林映輝被怒推臨危不亂極專業  生死5分鐘畫面曝光
影視圈
15小時前