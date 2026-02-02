獨家｜新型「扮假結婚」騙局曝光 犯罪集團招已婚港女做戲簽紙 呃內地男逾十萬中介費

安排假結婚協助內地人騙取香港居民身份的犯罪集團，近期設下新型騙局牟取暴利，《星島》記者「放蛇」追查發現，集團安排成員假扮律師，並在社交媒體刊登「搵快錢」廣告，利誘已婚港女當「特約演員」，繼而在偽裝的律師樓內，與有意來港定居的內地男子簽署虛假結婚證書，從而詐騙內地男子10多萬元中介費，墮入「扮假結婚」騙局的內地人或會蒙在鼓裡多年，最終未能獲得香港居民身份，即使發現受騙亦不敢貿然報警求助。假結婚犯罪集團成員坦言，會招攬未婚港人參與真正的假結婚，已婚女性則被安排參與騙局「呃大陸人」，務求「賺到盡」。

突發行動組

入境處統計數據顯示，2025年共調查531宗假結婚個案，拘捕710人，絕大部分進行假結婚人士經定罪後，被判監禁4至24個月不等，假結婚犯罪集團成員經定罪後更被判監禁36至48個月。雖然入境處持續嚴厲打擊相關罪行，但仍有不法之徒繼續通過安排假結婚牟利，甚至設下詐財騙局。

記者在Facebook介紹工作群組發現一則「搵快錢」帖文，內容指招聘兼職前往台灣工作，日薪數千元，條件是已結婚的女士，懷疑是不法工作，於是點擊WhatsApp連結，以已婚女性身份發訊息查詢，對方指是簽名「扮假結婚」，「配偶」是內地男子，簽名地點為「香港律師樓」，台灣兼職則是另一類工作，與假結婚無關。

為查明「扮假結婚」細節，記者繼續追問，獲悉是假結婚犯罪集團在內地物色希望通過婚姻獲取香港居民身份的男子，繼而安排他們來港，前往裝修猶如律師樓的「戲棚」，在假結婚集團成員假扮的律師見證下，與已婚港女扮演的「妻子」簽署虛假結婚證書，集團繼而向男子收取10多萬元的中介費用，至於參與演出的港女則獲得800元酬勞。對方強調，受騙內地男子不會找到「扮假結婚」的「妻子」，早前已安排6名已婚港女從中賺錢。

得悉詐騙流程後，記者以報酬太少為由拒絕合作，對方指只是「食飯錢」，不久答應將報酬增至1000元，並指一個月可進行3次「扮假結婚」。記者再度拒絕合作後，對方再增加報酬至2000元，又不斷催促記者拍攝身份證和回鄉證發送給他，以便安排內地男子來港簽名。

至於為何招攬已婚女士「扮假結婚」，對方坦言：「因為無結婚就直接搞，結咗婚咪有另一種搵錢方法」，意思是會安排未婚女子參與真正的假結婚，已婚女性則被安排參與騙局「呃大陸人」。

消息稱，近期假結婚犯罪集團接獲的內地客戶較多，當中以男性為主，惟未能在短期內提供足夠的未婚香港居民參與假結婚，為免客人流失，於是招攬已婚港女參與騙局。