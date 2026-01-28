涉虛報工作經驗 串謀欺詐機電署發註冊電工牌照 20人遭廉署起訴

廉政公署貪污調查揭發有人以不法手段申請註冊電工牌照，藉虛報工作經驗誤導機電工程署機電署發牌，並採取代號為「烽火台」的執法行動，拘捕多名人士。經深入調查及徵詢法律意見後，廉署一連兩日（1月27日及28日）分三宗案件起訴20人多項串謀欺詐罪名。

首宗案件被告為封德立，59歲，建一電力及室內設計公司東主，以及17名電工，年齡介乎37至66歲。封德立被控共26項串謀欺詐罪名，違反普通法；其餘被告則各被控其中一項罪名。

該17名電工為溫炳雄、容友諒、麥國華、盧嘉亮、林壯復、鄧志豪、歐西慶、馮銳、黃傑瑜、李偉康、勞源益、方肇宏、文偉洛、許日舜、鍾志誠、許駿銘及陳俊英。各被告均獲廉署准予保釋，以待明日（29日）在觀塘裁判法院應訊。控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

另外兩名電工羅偉明及葉文林，分別61歲及39歲，則各被控一項串謀欺詐罪名。二人亦獲准保釋，明日分兩宗案件在觀塘裁判法院答辯。

任何在本港進行電力裝置工作的人士，必須向機電署註冊成為註冊電業工程人員。註冊證明書共分為五級，當中A級證明書(即俗稱「電工A牌」)為入門等級資格，申請人需符合多項要求，包括具備最少五年電工的工作經驗。申請人向機電署提交申請表格時，須附上相關工作經驗的書面證明，以供署方評核。

於2018年10月至2024年10月案發期間，建一電力為有意申請「電工A牌」的人士開辦收費培訓課程。涉案19名電工當時向機電署申請「電工A牌」，並分別為建一電力培訓課程的學生，或經他人介紹予封德立。

控罪指封德立涉嫌與同案17名電工及他人串謀詐騙機電署，向機電署訛稱該等電工曾受僱於建一電力或另外七間工程公司並從事與電工相關的工作，從而誘使機電署向該17名電工核准及發出「電工A牌」。羅偉明及葉文林則涉嫌以類似欺詐手段，與他人串謀詐騙機電署向二人核准及發出「電工A牌」。

廉署稱，調查發現，封德立是建一電力及另外兩間涉案工程公司的東主。他涉嫌協助涉案電工偽造五年電工經驗的工作證明文件，以便他們向機電署申請註冊「電工A牌」。機電署在廉署調查案件期間提供全面協助，並已吊銷涉案申請者的相關註冊牌照。

廉署發言人提醒公眾，透過詐騙等不法手段向政府或發牌機關申請牌照，屬嚴重罪行，市民切勿以身試法。因應個案揭示的舞弊風險，廉署就機電署的電業承辦商和工程人員註冊及監管程序已完成防貪審查研究。目前機電署正落實廉署的建議以減低相關程序的貪污風險。廉署亦持續與機電署合作提升業界的誠信，包括加強防貪教育，以杜絕不當行為。