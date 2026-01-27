Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

景林邨死魚事件｜漁護署：已向管理公司提改善建議 去年8月曾接龜池投訴

突發
更新時間：22:28 2026-01-27 HKT
發佈時間：22:28 2026-01-27 HKT

將軍澳景林邨清洗屋邨水池，導致逾百條魚包括錦鯉死亡，事件引起居民關注。漁護署表示，轄下的動物管理中心昨晚（26日）接獲警方通知，指將軍澳景林邨一魚池發現一批魚類死亡，懷疑涉及殘酷對待動物，人員遂到場跟進。漁護署人員今日（27日）下午聯同香港愛護動物協會人員再到上址巡查，並就魚池管理問題向有關管理公司人員提出改善建議。

相關新聞 : 景林邨死魚事件│逾百魚反肚 居民心痛難過 「咁樣虐待生命係謀殺！」

漁護署指曾於2025年8月接獲有關景林邨龜池的投訴，並派員到場巡查，人員就有關龜隻的動物福利事宜，向有關管理公司人員提出跟進要求及改善建議。有關管理公司人員其後已就涉事龜隻作出合適的安置。漁護署轄下的大龍獸醫化驗所暫未就有關案件接獲轉介求助，署方的獸醫病理專家會因應警方要求，提供獸醫病理學服務，包括解剖檢驗，報告會遞交警方以協助案件調查。

相關新聞：將軍澳景林邨洗魚池 逾百條魚被撈起疑缺氧慘死 網民狠批「完全冇常識」

