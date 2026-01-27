Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警務處與越南公安部簽署諒解備忘錄 加強打擊跨境犯罪合作

更新時間：21:09 2026-01-27 HKT
發佈時間：21:09 2026-01-27 HKT

香港警務處與越南公安部今日（27日）簽署諒解備忘錄，標誌兩地加強合作，提升打擊跨境犯罪的能力，深化夥伴關係和策略協作。諒解備忘錄在警務處處長周一鳴和越南公安部調查警察辦公室主任陳明進中將見證下，由警務處副處長（行動）葉雲龍與越南公安部外事局副局長阮明孝大校簽署。

周一鳴表示，面對日益複雜的國際犯罪形勢，例如網絡犯罪、跨境詐騙及恐怖主義等威脅，香港警隊將持續發揮香港作為「超級聯繫人」的角色，透過國際警務組織平台（包括國際刑事警察組織），積極強化與不同國家和地區的合作，打擊罪案，共同維護全球和區域安全。

這份諒解備忘錄勾劃雙方打擊跨境罪行的合作框架，致力促進雙方專業及警務發展，並強調兩地警方將在刑事調查、情報交流及警察培訓等不同的關鍵領域上深化交流及協作。

諒解備忘錄在警務處處長周一鳴（右一）和越南公安部調查警察辦公室主任陳明進中將（左一）見證下，由警務處副處長（行動）葉雲龍（右二）與越南公安部外事局副局長阮明孝大校（左二）簽署。
