景林邨死魚事件｜恆安邨每年洗一次魚池 居民：會洗3日兼用氣泵打氣

將軍澳景林邨清洗屋邨水池，導致逾百條魚包括錦鯉死亡，事件引起居民關注。翻查資料，香港不少公園都設有魚池，《星島頭條》今日（27日）下午到柴灣公園及恆安邨視察，見到池內有近百條魚及烏龜生活，非常寫意。有居民表示，工人會定時清洗魚池，大約一年三次，每次都會輪流清洗，一直未聽過有魚或龜在清洗魚池時死亡，「有兩邊池（模型船池及魚池），洗魚池嗰陣會將啲魚擺去另一邊，洗完再擺返過嚟」。

記者在柴灣公園所見，池水尚算清徹乾淨，可以清楚見到多條魚在水中游來游去，有居民更坐在涼亭觀賞魚群。柴灣居民李先生指從未見過有人將魚放生在魚池，所有魚及龜都是天然繁殖，「佢哋自生自滅，一路由魚仔一路大，之後又生下一代，龜都一樣，以前好少㗎」。另外有居民透露，柴灣公園的魚池裡，主要以非洲鰂魚為主，只有少量錦鋰，工人會定時清洗魚池，大約一年三次，每次都會輪流清洗，一直未聽過有魚或龜在清洗魚池時死亡，「有兩邊池（模型船池及魚池），洗魚池嗰陣會將啲魚擺去另一邊，洗完再擺返過嚟」。

另一邊廂，與景林邨同一管理公司的恆安邨亦有一個大魚池，裡面飼養多條錦鯉，旁邊豎立一張標語，呼籲居民切勿放生及餵飼，以免危害錦鯉生存及其健康。居民羅先生表示，魚池已有30多年歷史，一向由管業處管理，池內大約有百多條魚，包括錦鯉及非洲鰂魚。清潔公司每年會清洗魚池一次，其間會用3個大約3米乘1米的摺疊魚缸放置所有魚，並會用氣泵打氣，大約會洗兩三天。據他了解，每次洗魚池需要兩萬多元，職員亦會用日本魚糧餵魚，認為管理公司非常用心打理。