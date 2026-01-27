茘枝角工廠單位闢無牌按摩院 3泰國女被捕

警方表示，深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（26日）突擊搜查荔枝角青山道一工廠單位，搗破一間懷疑無牌按摩院，並以涉嫌「管理無牌按摩院」及「協助及教唆他人違反逗留條件」罪，拘捕一名32歲泰國籍女子；同時以涉嫌「違反逗留條件」拘捕兩名分別為25歲及41歲、持護照的泰國籍女子。

3名被捕女子現正被扣留調查。行動中人員檢獲一批證物，包括按摩油及即棄床單等。

