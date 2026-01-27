景林邨死魚事件│逾百魚反肚 居民心痛難過 「咁樣虐待生命係謀殺！」

將軍澳景林邨疑因工人周一(26日)清洗水池，未有提供足夠氧氣養魚致逾百條魚包括錦鯉死亡，事件引起居民關注，更驚動警方介入列「殘酷對待動物」作刑事調查。今日魚池仍在清洗，餘下數十條魚被搬到另一邊原本養龜的水池，但亦見多條死魚反肚，情況令人慘不忍睹。邨內居民無不斥責管理公司做法欠妥，有「謀殺」之嫌，有居民坦言對事件感心痛不已，「成晚瞓唔好！」

居民黎先生表示昨日見到只有圓膠池載魚，氣泵像小朋友玩的「波波仔咁細，的魚就顎晒頭，養得生都養唔大，我話佢哋死梗，起碼有成百條死！」。他說不少魚是街坊買來放在池內，尤其錦鯉，千多元一條，「依家冇晒啦！我哋見到都好心痛。之前有一批龜，養喺龜池度，又係俾佢哋搬走晒，冇晒下文。依家到呢批魚，又冇晒啦！大大細細成百條。成班街坊都好難過，我哋住咗幾十年。」

他批評管理公司處理不善，「一換水就咁，佢哋唔識處理啲魚，有兩個魚池，應該洗一個魚池，就將魚趕去另一邊池，上手班人就做得啱。」

朱姓居民亦狠批管理公司「咁樣虐待生命」，「昨日我都奇怪，放個細路仔游水泵氣池喺度養魚.....我夜啲出嚟見到全部魚已反肚，又唔夠氧，我屋企個魚缸仲大過佢，唉，成晚都唔好瞓，攪到我心情唔好，咁樣係謀殺！嗰邊有個龜池，點解唔放喺龜池養住先?洗完先慢慢再搬返過去都得，呢班人新管理。」