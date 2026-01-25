Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油麻地平治遇查狂飆至何文田 男司機棄車逃逸 車內檢依托咪酯

突發
更新時間：04:11 2026-01-25 HKT
發佈時間：04:11 2026-01-25 HKT

西九龍總區衝鋒隊人員，今日（25日）凌晨約1時，在油麻地登打士街近渡船街設置路障截查，期間一輛白色平治私家車駛至。警員示意停車，但男司機未有理會，立即加速駛離。警員曾打破左邊後座乘客座位玻璃窗制止，但仍未成功，遂展開追截行動。

涉事平治高速駛走，至何文田佛光街33號、香港房屋委員會總部對開時遭截停，男司機棄車朝東何文田配水庫遊樂場方向逃逸。

平治私家車油麻地遇查，狂飆至何文田男司機棄車逃逸。蔡楚輝攝
警員在車上檢獲懷疑毒品，包括依托咪酯（俗稱「太空油」）。蔡楚輝攝
警員趕至時，男司機已棄車逃逸。蔡楚輝攝
警方隨後在車上檢獲約77粒懷疑含有依托咪酯的煙彈、約4粒共約1.83克懷疑可卡因及約295克懷疑液態混合毒品（俗稱「開心水」），檢獲的毒品總市值有待點算。

案件列「販運危險藥物」及「危險駕駛」，交由九龍城警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

