油麻地平治遇查狂飆至何文田 男司機棄車逃逸 車內檢依托咪酯
更新時間：04:11 2026-01-25 HKT
西九龍總區衝鋒隊人員，今日（25日）凌晨約1時，在油麻地登打士街近渡船街設置路障截查，期間一輛白色平治私家車駛至。警員示意停車，但男司機未有理會，立即加速駛離。警員曾打破左邊後座乘客座位玻璃窗制止，但仍未成功，遂展開追截行動。
涉事平治高速駛走，至何文田佛光街33號、香港房屋委員會總部對開時遭截停，男司機棄車朝東何文田配水庫遊樂場方向逃逸。
警方隨後在車上檢獲約77粒懷疑含有依托咪酯的煙彈、約4粒共約1.83克懷疑可卡因及約295克懷疑液態混合毒品（俗稱「開心水」），檢獲的毒品總市值有待點算。
案件列「販運危險藥物」及「危險駕駛」，交由九龍城警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。
