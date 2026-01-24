大興邨斬人｜60歲惡鄰疑犯被控3項傷人罪 今早提堂
發佈時間：04:21 2026-01-24 HKT
屯門大興邨昨日（23日）發生持刀傷人案，涉事樓上樓下住戶因冷氣「倒汗水」問題長期積怨，最終演變成流血衝突，造成姓謝一家三口受傷。警方經調查後，暫控一名60歲姓譚男子三項傷人罪，案件今日（24日）上午在沙田裁判法院提堂。
案發於昨日（23日）早上約7時35分，13樓謝姓住戶父親準備帶同10歲女兒外出上學時，疑遭樓上14樓譚姓男住戶持菜刀突襲。謝父手指及膝部受傷，女童在嘗試阻止時雙手受傷；謝妻聞聲趕至協助，前臂亦被割傷。其後多名鄰居上前協助，合力奪去兇刀並制服疑犯。涉案雙方多人受傷，連同疑犯手部受傷，一併送往屯門醫院治理。
警方初步調查顯示，事件源於長達約半年的鄰里糾紛。譚男早前多次投訴樓下單位冷氣向上吹，導致其單位出現「倒汗水」，雙方屢次爭執未果。其後譚男更被指鑽穿地板，向樓下淋潑不明液體，謝家曾報警及向房屋署投訴，譚男亦一度因相關事件被捕及遭房署扣分處理，惟糾紛未見平息。
消息指，事發一刻閉路電視清楚拍下驚險過程，畫面顯示譚男突然從膠袋取出菜刀揮斬，謝父即時護女阻擋，並多次喝令女兒走開，避免她再受傷。走廊一帶事後遺下斑斑血跡，場面震撼。
事件中，謝家三口同「掛彩」受傷，警方表示，疑犯被捕後已被暫控三項傷人罪，現正由屯門警區刑事調查隊第一隊跟進。
