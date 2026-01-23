荃灣馬角街兩批工人爆街頭混戰 警趕至拘4男 疑泊車問題肇禍｜有片
更新時間：20:36 2026-01-23 HKT
發佈時間：20:36 2026-01-23 HKT
荃灣馬角街18號一商廈地下停車場外，今日（1月23日）早上9時許保安報案，指有兩批人據報因泊車問題爭執，其後於街頭互毆。警方到場調查後拘捕4名男子，涉嫌於公眾地方打架。當中一方被捕人為41歲姓楊男子，他臉、口及頸部受傷，清醒送仁濟醫院治理；另外一方3名被捕人皆姓蘇，分別44、51及56歲，他們則沒有受傷。
網上流傳事發片段，可見當時兩方人分別為戴頭盔及穿著紅衫工人，他們在停車場兩部客貨車前粗口橫飛互相叫囂。爭執之間，一名藍衫頭盔男疑從後出手偷襲一人，並試圖後退至街外，紅衫工人們見狀登時暴起，先是捉住藍衫頭盔男說是「呢個X樣」，繼而雙方在街頭扭鬥。眾人或是手腳並用，或是扯衫，或是用頭盔敲打，可謂沙塵滾滾，就連停車場水牌也被撞到。附近圍觀工人見狀紛紛後退，也有人在旁高呼「唔好打」但無用。鏖戰近1分鐘後，眾人才陸續散去。
